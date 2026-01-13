Ministros del gobierno de Libre inician proceso de liquidación

Tegucigalpa, Honduras

Con excepción de los empleados que cuentan con acuerdos de permanencia, ministros y directores han empezado a presentarse ante la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización para recibir su respectivo finiquito laboral.

Ministros y otros altos funcionarios del gobierno de Xiomara Castro han comenzado a ser liquidados ante el cierre de la actual administración, previsto para el próximo 27 de enero .

De hecho, durante el último Consejo de Ministros, celebrado el sábado 10 de enero, los altos funcionarios presentaron informes de cierre de gestión a la presidenta Castro en Casa de Gobierno.

“Por instrucciones de nuestra presidenta estamos adelantando los procesos de cancelación, ya que nuestras funciones finalizan el 26 de enero. Se firma un finiquito y entiendo que por ley corresponde en todas las instituciones. También se realizará una auditoría con el Tribunal Superior de Cuentas”, explicó Laura Suazo, ministra de Agricultura y Ganadería.

Christian Duarte, ministro de Finanzas, aseguró que los ministros y directores no reciben liquidación por prestaciones laborales.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“Lo único a lo que tenemos derecho es al pago de nuestros salarios. Somos parte del régimen excluido y nuestros únicos derechos son el aguinaldo y el décimo cuarto mes; no nos corresponde ningún otro beneficio, nos vamos sin prestaciones”, afirmó Duarte.

Será el 27 de enero cuando Nasry Asfura asuma la Presidencia de Honduras, en un acto de investidura que se celebrará en el Congreso Nacional.

El proceso de transición ha enfrentado diversas dificultades, debido a que el gobierno saliente se ha negado a sostener acercamientos formales con la administración entrante.