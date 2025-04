Ministro hondureño: "Cuba es el faro para nosotros"

Tegucigalpa, Honduras.

“Cuba siempre es el faro para nosotros, a pesar de la dificultad. Honduras está muy agradecida por lo que hacen los médicos, los maestros. Lo que ha hecho Cuba por nosotros como país es un agradecimiento de corazón”, declaró.

El ministro se graduó en la Escuela Latinoamericana de Medicina (Elam) en La Habana. Fue parte de una generación de jóvenes hondureños que, sin recursos para estudiar en su país, encontraron en Cuba una oportunidad para formarse profesionalmente.

“Yo soy orgullosamente egresado del aula cubana. Mi formación general y mi especialidad en medicina familiar la hice allá. Yo soy un producto de esta solidaridad, de esta revolución”, dijo.

Recordó que viajó a Cuba en 1999 con apenas una mochila. Allá, según relató, vivió de forma austera, pero nunca se sintió desprovisto: “Allá viví con lo justo, pero nunca con lo mínimo”.

“No es ideología, es experiencia. No me lo contaron. No lo vi en redes. Yo lo viví. Yo vi cómo cuando se acababa el pan en nuestro comedor, los cubanos sacaban el suyo para dárnoslo a nosotros. Eso no lo hace cualquiera”, remarcó.