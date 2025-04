Frontera entre Honduras y Nicaragua, desolada de migrantes

Las Manos, Honduras.

"Con la misericordia de Dios (llegaré a Venezuela). No hay más nada. Posiblemente (calculamos otros meses más) porque el camino en Panamá es más difícil, también por los costos de los pasajes. De repente la suerte cambia, pero no todo el mundo la tiene fácil", dice a EFE el venezolano José, que prefirió no dar su nombre completo.