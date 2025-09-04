Más de 128,000 menores hondureños fueron deportados de EEUU entre 2014 y 2025

Tegucigalpa.

Más de 128.000 niños y menores de 18 años hondureños han sido deportados o retornados, en su mayoría de EE.UU. entre 2014 y el pasado 31 de agosto, informó este miércoles el director ejecutivo de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), Wilmer Vásquez. "Eso significa que hay miles que pueden estar en los países de tránsito, que pueden estar en las fronteras, que pudieron haber llegado al país de destino, otros que pueden estar en centros de detención", indicó a EFE Vásquez, uno los panelistas que participó en el 'Foro Internacional Migración, Desafíos y Oportunidades: ¿Rutas y respuestas?', auspiciado por catorce organizaciones de sociedad civil en Tegucigalpa.

Agregó que a algunos de los menores deportados o retornados "les han sido vulnerados sus derechos con el abuso sexual, la explotación, la trata, la esclavitud laboral" y que "muchos han perdido un miembro de su cuerpo y hay muchos que simple y sencillamente han desaparecido". "Esta es la realidad de la cual necesitamos conversar la sociedad hondureña para que podamos construir estrategias que permitan no solamente prevenir que las personas puedan abandonar el territorio nacional, sino cuál es el seguimiento, cuál es la responsabilidad de la institucionalidad, qué hace la sociedad civil, cómo coopera la cooperación internacional para garantizar que quienes han sido deportados a Honduras puedan verse protegidos integralmente desde la responsabilidad que tiene la institucionalidad pública", subrayó.

Migración pujante

Vásquez explicó que diferentes organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la promoción protección y defensa de los derechos humanos y, particularmente la migración, convocaron al foro internacional para hacer un análisis de la situación que se vive en el país, tomando en cuenta que la migración se ha convertido en un fenómeno donde cientos de miles de hondureñas y hondureños han decidido tomar la ruta migratoria a lo largo de las últimas décadas.