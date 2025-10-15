OIM: 26,320 migrantes cruzaron de Honduras a EEUU en 2025

Tegucigalpa.

Unos 26.320 migrantes, en su mayoría cubanos, ingresaron a Honduras rumbo a Estados Unidos entre enero y septiembre de 2025, período en el que 21.096 personas, principalmente venezolanas, que también buscaban llegar a EE.UU. regresaron a Suramérica, informó este miércoles la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Del total de migrantes en situación de vulnerabilidad que ingresaron a Honduras durante el período de análisis, el 45 % eran de Cuba, 40 % de Haití, 5 % de Ecuador y el restante 10 % de otras nacionalidades, según un informe publicado en Tegucigalpa por la OIM.

El documento, basado en datos del Instituto Nacional de Migración de Honduras, detalla que en septiembre se desplazaron de sur a norte 2.865 migrantes, una cifra un 86,7 % menor respecto a los 21.651 reportados en el mismo mes del año anterior. La OIM precisó que el 49 % (1.378) de los migrantes que intentaron llegar a Estados Unidos eran hombres, el 34 % (980) mujeres, el 9 % (271) niños y el 8 % (236) niñas.

La mayoría de los migrantes que atraviesan Honduras manifestaron que sus principales necesidades son alimentos, artículos de higiene y espacios seguros donde poder descansar. En menor medida, pidieron orientación jurídica, especialmente aquellos que han perdido sus documentos de viaje y necesitan recuperarlos para continuar su trayecto.