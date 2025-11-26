México y Honduras renovarán acuerdo petrolero tras reunión en Palacio

Ciudad de México, México.

Sheinbaum destacó el vínculo entre ambas naciones y la relación personal que han construido. “Gracias por la amistad y la buena relación bilateral ”, expresó la presidenta mexicana en un mensaje público.

Castro arribó a México el pasado domingo, pocos días antes de las elecciones generales en Honduras, y concluyó su visita con un encuentro en Palacio Nacional.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , despidió a la mandataria hondureña Xiomara Castro , con quien sostuvo una reunión oficial centrada en la cooperación bilateral y, especialmente, en la renovación del acuerdo petrolero que ambos países mantienen desde 2022.

El gobierno hondureño confirmó que uno de los principales logros de la visita fue el compromiso para renovar el convenio energético que permite a Petróleos Mexicanos (Pemex) realizar actividades de exploración petrolera en territorio hondureño, particularmente en La Mosquitia y el Mar Caribe, áreas donde ya existen estudios preliminares.

El canciller de Honduras, Javier Bu, detalló que la actualización del documento incluirá cooperación técnica, estudios de potencial petrolero y asistencia en materia regulatoria y ambiental. “Vamos a renovar un acuerdo que tenemos con Pemex aquí en México para lo que es exploración petrolera en Honduras y cooperación técnica, además de estudios petroleros”, señaló.

Sheinbaum recibió a Castro al mediodía en Palacio Nacional, donde ambas mandatarias se saludaron con un abrazo antes de iniciar las reuniones privadas y ampliadas con sus equipos de trabajo. Durante la recepción se entonaron los himnos nacionales y se revisaron proyectos conjuntos en materia de desarrollo regional, migración, derechos humanos y nuevas iniciativas de cooperación.

La presidenta mexicana recordó que la relación con Honduras “es sólida y de larga data”, y afirmó que la cooperación continuará aun cuando Castro finalice su gestión el próximo 27 de enero, tras cuatro años en el cargo. Más de seis millones de hondureños están llamados a votar este domingo para elegir a su sucesor o sucesora.

La visita se realiza en un contexto de creciente coordinación entre ambos países, especialmente en el marco del Plan de Desarrollo Integral, impulsado por México para atender las causas estructurales de la migración en Centroamérica. El encuentro también reafirmó la coincidencia política que ambos gobiernos mantienen en foros regionales y multilaterales.