Mel Zelaya y Nasralla negociaron alianza durante feriado morazánico

Fuente consultadas informaron que desde mayo hubo algunos acercamientos, pero no se concretaron porque nadie cedió.

“No eran secretas, pero sí discretas, en Honduras hay una tradición que es imposible guardar secretos”, comentó el informante.

Para que la exprimera dama se convirtiera en la candidata presidencial hubo dos argumentos de peso: el resultado de las encuestas que la favorecen y su desprendimiento en 2017, dijo la fuente.

Sin embargo, Nasralla dijo ayer en HRN que “yo tengo clarísimo un primer lugar, pero no tengo quién me defienda los votos” en las mesas.

La opinión de analistas y asesores de los dos partidos era que el voto flotante, independiente y de los jóvenes se volcaría por el candidato (a) que más posibilidades tiene de sacar al nacionalismo del poder.

Y esa era la señora Castro. Las reuniones se hicieron sin informarle a nadie de sus dirigentes departamentales. Solo Doris Gutiérrez dijo que se lo informó el empresario Barquero.

Candidatos a designadosinterpusieron su renuncia

TEGUCIGALPA. La Secretaría del Consejo Nacional Electoral (CNE) recibió ayer la renuncia de Lucky Medina y Natalie Roque, quienes aspiraban como designados en el nivel presidencial de del partido Libertad y Refundación (Libre).

Unos minutos después del medio día ambos militantes se apersonaron a la sede del ente colegiado para presentar la dimisión a sus cargos de elección popular, poniendo sus firmas y huellas dactilares.

“Este paso que es la renuncia de nosotros como compañeros de fórmula presidencial de Xiomara Castro para poder dar paso a la incorporación de Salvador Nasralla y Doris Gutiérrez en la nueva conformación de la fórmula presidencial”, afirmó Medina.

Entretanto, Roque aseguró que sin importar ya no postularse en las planillas del partido de izquierda continuará con los trabajos en la campaña político-electoral que se llevan a cabo a nivel nacional y que no está pensando en una repartición de cargos. Cambios no interfieren con el diseño de las papeletas.