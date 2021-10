Continuarán la calle 8 para descongestionar La Ceiba

LA CEIBA. La segunda etapa de la calle 8 en esta ciudad comienza a tomar forma luego que representantes de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) firmaran el contrato de adjudicación del proyecto con ejecutivos de la compañía Eterna, la cual ejecutará los trabajos.

El costo total de la obra es de 502,870,959 lempiras, según dio a conocer Marco Midence, coordinador de la Fuerza Tarea Atlántida.

Se espera que los trabajos finalicen en 11 meses. Por ahora se afinan detalles para que la empresa supervisora dé la orden de trabajo para que la constructora comience a trabajar.

La obra contempla la construcción de 8.85 kilómetros de concreto en la calle 8 desde el bulevar La Amistad hasta empalmar con la carretera CA-13, a la altura de la Fuerza Aérea. Asimismo, dos pasos a desnivel y tres puentes nuevos, incluyendo uno sobre el río Danto de 120 metros de longitud.

En 2018 se ejecutó la fase 1 del proyecto calle 8, que incluyó la pavimentación a cuatro carriles desde la intersección avenida La República con la intersección bulevar La Amistad, de una longitud de 1.90 kilómetros.

Fondos. “Estoy muy contento de estar en esta firma de contrato de tanta importancia. Quiero agradecer al presidente Juan Orlando Hernández por haber confiado en esta ciudad”, manifestó Midence, quien siendo ministro de Finanzas gestionó los fondos para que el proyecto sea una realidad.

Midence resaltó además que como se trata de una inversión directa del Gobierno central, el pueblo ceibeño no tendrá que pagar nada. “Sé que muchos políticos en el pasado habían puesto maquinaria y la gente ya no creía. Quisimos hacerlo público para que no hubiera duda. El 28 de agosto vieron cuando se abrieron los sobres de la licitación, el 20 de septiembre cuando se adjudicó a Eterna y ahora la firma del contrato para que en los próximos días arranque la obra’’, agregó Midence.

Leana Martínez, comisionada de Invest-H, informó que “ya habíamos firmado con ACI que fue la empresa que hizo el diseño y que está haciendo el plan de reasentamiento por lo que este proyecto ya es una realidad”.