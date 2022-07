“Mel” Zelaya pide que respeten a Salvador Nasralla: “Él es designado”

Pero el designado no se quedó callado contestó afirmando que “es tan oculta mi agenda que la repito desde hace 45 años todos los domingos por televisión y columnas de La Prensa y TVC”.

“Si él está actuando en contra de este proyecto de deportes, me imagino que también está actuando con esa agenda oculta bajo su manga con los otros ministerios en contra de las cosas buenas que está haciendo el gobierno”, aseveró Mario Moncada.

Ante eso, el expresidente Manuel Zelaya dijo que Salvador Nasralla merece respeto porque ocupa un alto cargo en la estructura gubernamental.

“Él es designado y hay que respetarlo (...) Un designado tiene una categoría muy amplia en el país y lógicamente debe cubrir ese campo (deporte)”, pronunció.

También mencionó que hay personas a las que no les gusta cómo él habla o las palabras que dice, pero “Mel” Zelaya aclaró que Salvador Nasralla no va a cambiar su forma de ser pese a que a veces la gente no esté de acuerdo con él.

“Yo soy amigo de Salvador Nasralla y la gente siempre anda queriendo cambiar a Salvador (...) así es él y al que no le guste que no lo escuche, pero él así es y así será siempre porque tiene su forma de actuar y no lo van a cambiar”, señaló.