Masa de aire frío provocará lluvias y descenso de temperaturas este lunes

El ingreso de esta masa de aire frío provocará un descenso de temperaturas, abundante nubosidad y lluvias de intensidad variable.

De acuerdo con Copeco, en el sur y el suroccidente prevalecerán condiciones secas y estables.
Tegucigalpa

El desplazamiento de una masa de aire frío sobre el territorio nacional provocará este lunes abundante nubosidad, descenso en las temperaturas y lluvias de débiles a moderadas, con posibilidad de ser ocasionalmente fuertes en varias regiones del país, informó el servicio meteorológico.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones más intensas se registrarán en el norte y nororiente, mientras que en sectores del centro y noroccidente se esperan lluvias débiles de forma aislada. En contraste, en el sur y suroccidente prevalecerán condiciones secas y estables.

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje en el litoral Caribe alcanzará alturas de entre 2 y 4 pies, mientras que en el golfo de Fonseca oscilará entre 1 y 3 pies, por lo que se recomienda precaución a los pescadores y pequeñas embarcaciones.

Para este día la fase lunar corresponde a cuarto menguante. El sol salió a las 6:17 de la mañana y se ocultará a las 5:47 de la tarde.

Las autoridades de Copeco instan a la población a tomar medidas de prevención, especialmente en zonas vulnerables a deslizamientos e inundaciones, así como a abrigarse adecuadamente ante el descenso de las temperaturas.

