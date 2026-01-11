Embajada del Reino Unido insta a respetar resultados electorales en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

El mensaje destacó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha confirmado a Nasry Tito Asfura como presidente electo, así como a los diputados y alcaldes correspondientes, conforme al proceso establecido por la ley.

La Embajada Británica en Honduras emitió un comunicado a través de su cuenta de la red social X, instando al respeto de los resultados oficiales de las elecciones generales celebradas en el país.

La misión diplomática británica enfatizó la necesidad de que Honduras garantice una transición de poder pacífica, segura y transparente, resaltando la relevancia de respetar la voluntad popular expresada en las urnas.

Según el comunicado, el Reino Unido reafirma su compromiso con los principios democráticos y la estabilidad institucional, recordando la importancia de procesos electorales claros y confiables para el fortalecimiento del Estado de derecho.

Finalmente, la Embajada Británica concluyó haciendo un llamado a todos los actores políticos y sociales del país a mantener la calma, a actuar con responsabilidad y a priorizar la consolidación de la democracia.