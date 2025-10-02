Más de 2 mil licencias decomisadas en Semana Morazánica, según la DNVT

Tegucigalpa, Honduras

Durante los operativos de la Semana Morazánica, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) ha decomisado más de 2 mil permisos de conducir por distintas infracciones.

El director de la DNVT, José Adonay Hernández, aseguró en una entrevista a HRN que, pese a la alta circulación vehicular, hasta este jueves no se han registrado muertes por accidentes de tránsito, aunque instó a la población a mantener la prudencia.

Las autoridades recomendaron evitar los traslados en horario nocturno y, en su lugar, conducir de día para aprovechar la visibilidad. Para garantizar la seguridad, la DNVT mantiene alrededor de 400 puestos de control en todo el país.

La meta, enfatizó Hernández, es cerrar el feriado sin víctimas mortales, lo que dependerá tanto del compromiso de los conductores como del trabajo de las instituciones de seguridad vial.