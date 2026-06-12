Más de 1,900 nuevos soldados se gradúan en centro militar de Juticalpa

Tegucigalpa, Honduras

Un total de 1,925 jóvenes, entre ellos 92 mujeres, se graduaron este viernes tras completar el Curso de Adiestramiento Básico Individual del Soldado y otros procesos de formación impartidos por las Fuerzas Armadas de Honduras.

La ceremonia se realizó en el Centro de Adiestramiento Militar de las Fuerzas Armadas (CAMFFAA), en Juticalpa, y fue encabezada por el presidente de la República, Nasry Asfura, junto a autoridades militares y representantes de la Secretaría de Defensa.

Entre los asistentes estuvieron el subsecretario de Defensa Nacional, Rafael Cano Martínez; el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Héctor Benjamín Valerio Ardón; el director del CAMFFAA, coronel Amílcar Hernández Hernández; miembros de la Junta de Comandantes, además de familiares de los graduandos.

Según información oficial, los nuevos elementos provienen de distintas regiones del país y completaron un proceso de preparación física, táctica y disciplinaria que les permitirá integrarse a distintas operaciones militares y de apoyo a la seguridad nacional.

Durante el acto, las autoridades señalaron que los graduados serán asignados a tareas relacionadas con seguridad ciudadana, defensa territorial, atención de emergencias y resguardo de recursos nacionales.

El jefe del Estado Mayor Conjunto destacó que la formación busca fortalecer la capacidad operativa de la institución y preparar personal para enfrentar desafíos como el crimen organizado, el narcotráfico y otros delitos transnacionales.

La incorporación de 92 mujeres al nuevo contingente también fue resaltada como parte de la participación femenina dentro de las filas militares.