Ilanga, Colón. Juanita Edith Barralaga Chirinos, reconocida por su trayectoria docente, fue electa madrina de la promoción 2026 del Instituto Modesto Rodas Alvarado (IMRA), de Ilanga, Trujillo, Colón, como reconocimiento a su profesionalismo y legado educativo.
La elección se realizó mediante una votación interna en la que participaron la dirección y los docentes de esa institución educativa, ubicada en la margen izquierda y fundada hace más de 40 años en Ilanga.
Barralaga es socióloga de profesión y egresada de la Escuela Superior del Profesorado Francisco Morazán. Durante su vida laboral se desempeñó como docente en el IMRA y en el Centro Básico Benito Juárez, de la aldea Rigores.
La profesional se jubiló hace tres años, después de dedicar su carrera a la enseñanza. Durante ese tiempo se ganó el respeto y cariño de sus estudiantes por su exigencia académica, empatía y compromiso con la formación de nuevas generaciones.
Su profesionalismo, pasión por enseñar y búsqueda de la excelencia la convirtieron en una figura reconocida en el ámbito académico del departamento de Colón, donde ha sido considerada una maestra de generaciones y mentora de numerosos estudiantes.
Juana Edith Barralaga Chirinos es hija de Ercilia Chirinos y Rubén Barralaga, madre de Denisse y abuela de April Sofía. Además de su trayectoria profesional, cuenta con formación académica adquirida incluso en países como Estados Unidos.
Última generación de estudiantes
El homenaje tendrá un significado especial para la docente, ya que la ceremonia reunirá a la última generación de estudiantes a quienes impartió clases antes de acogerse a la jubilación.
La graduación de la promoción 2026 está programada para el próximo 25 de noviembre. Los estudiantes llevarán el nombre «Obispo Teodoro Gómez», en honor a monseñor Teodoro Gómez.
Con su elección como madrina, el Instituto Modesto Rodas Alvarado reconoce la trayectoria de una profesional que dedicó su vida laboral a la educación y que dejó una huella en varias generaciones de estudiantes de Ilanga y comunidades cercanas.