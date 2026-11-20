Ilanga, Colón. Juanita Edith Barralaga Chirinos, reconocida por su trayectoria docente, fue electa madrina de la promoción 2026 del Instituto Modesto Rodas Alvarado (IMRA), de Ilanga, Trujillo, Colón, como reconocimiento a su profesionalismo y legado educativo.

La elección se realizó mediante una votación interna en la que participaron la dirección y los docentes de esa institución educativa, ubicada en la margen izquierda y fundada hace más de 40 años en Ilanga.

Barralaga es socióloga de profesión y egresada de la Escuela Superior del Profesorado Francisco Morazán. Durante su vida laboral se desempeñó como docente en el IMRA y en el Centro Básico Benito Juárez, de la aldea Rigores.

La profesional se jubiló hace tres años, después de dedicar su carrera a la enseñanza. Durante ese tiempo se ganó el respeto y cariño de sus estudiantes por su exigencia académica, empatía y compromiso con la formación de nuevas generaciones.

Su profesionalismo, pasión por enseñar y búsqueda de la excelencia la convirtieron en una figura reconocida en el ámbito académico del departamento de Colón, donde ha sido considerada una maestra de generaciones y mentora de numerosos estudiantes.

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Juana Edith Barralaga Chirinos es hija de Ercilia Chirinos y Rubén Barralaga, madre de Denisse y abuela de April Sofía. Además de su trayectoria profesional, cuenta con formación académica adquirida incluso en países como Estados Unidos.