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El IMRA celebra su desfile patrio y agradece a Shin Fujiyama

Ilanga expresó agradecimiento al japonés Shin Fujiyama, ideólogo y promotor de la Fundación 1,000 Escuelas

  • Actualizado: 16 de septiembre de 2026 a las 12:09 -
  • Redacción La Prensa
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