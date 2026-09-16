  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos

Arriaga Yacamán: transformar la Enee podría tomar hasta 30 meses

El exgerente de la estatal estima que la puesta en funcionamiento de las subsidiarias podría requerir hasta 30 meses y que reducir las pérdidas al 15% tomaría unos ocho años

  • Actualizado: 16 de septiembre de 2026 a las 12:09 -
  • Redacción La Prensa
Últimos Videos