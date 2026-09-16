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Prisión preventiva para alias “Peligro” en San Pedro Sula

Un juez dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra Javier Obdulio García Martínez, alias “Peligro”, señalado como supuesto cabecilla de la Pandilla 18.

  • Actualizado: 16 de septiembre de 2026 a las 11:09 -
  • Redacción La Prensa
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