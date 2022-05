Por su parte, Samuel también fue prematura. Él nació de 28 semanas y estuvo en cuidados intensivos. A raíz de ello padece hipoacusia bilateral de severa a profunda, es decir no logra escuchar. Su mamá organiza actividades para reunir el dinero que le permita viajar a operarlos.

La niña nació prematura y a raíz de ello, necesitó traqueotomía y sonda gástrica lo que la llevó al quirófano en varias ocasiones. Hoy con seis años, la niña no solo es linda y radiante, sigue luchando con las secuelas de sus padecimientos.

No solo trajeron al mundo seis hermosos niños , también les ha tocado mover cielo, mar y tierra para mantenerlos vivos y tratar de darles calidad de vida. Todos ellos han enfrentado largas, dolorosas y en algunos casos, permanentes condiciones en su estado de salud.

La historia de amor y abnegación de Dina Pego es distinta. Su niño nació con una rara enfermedad llamada Osteogénesis Imperfecta (huesos de cristal), y aunque no tiene cura por ser por un defecto genético, ella se esfuerza para que el niño no sufra el dolor de más fracturas y tenga la calidad de vida que le permita crecer feliz.

“Ha sido una lucha ardua, pero Dios no nos ha dejado”

A cada una de ellas las puede contactar a los siguientes números ya que sus luchas no acaban del todo: Jenny Flores , 9446- 9329; Dina Pego 9653-4487; Yadira Figueroa 3156-2090; Jasmin Ortiz 9754-6788; Fiama Aldana 3359-8297 y Melissa Díaz 9803-9840.

“Ha sido una lucha ardua para mi familia y para mí, pero Dios no nos ha dejado”. Actualmente Maya terminó el procedimiento de las operaciones y ya está muy bien.

“Mi parto se adelantó por una preeclampsia severa que me llevó desarrollar un síndrome de ‘help’ en los pulmones y estuve en coma en cuidados intensivos del Seguro Social, igual Maya estuvo cinco meses en UCI , ella es un milagro de vida”.

Los tres primeros meses con él fueron duros, no sabía qué hacer ni cómo cargar a su bebé, el cual era más frágil que una telaraña , incluso llegó a fracturarlo tratando de cargarlo. En ese punto la madre tuvo un momento de catarsis porque debía ser fuerte y luchar por la vida de su tierno.

En Honduras no existe médico que haga ese tipo de operación, pero con esfuerzo fueron al Hospital Infantil de México. El niño fue sometido a una reconstrucción total en su tráquea con un injerto de cartílago tomado de su costilla y permaneció cinco días en UCI del hospital y cinco días en recuperación, fue dado de alta y volvió a su hogar donde todos lo esperaban.

“Con la ayuda de Dios he podido sacar la fuerza para sacar a mi hija adelante”

A causa de su nacimiento prematuro , fue diagnosticado a los siete meses hipoacusia bilateral de severa a profunda. “Mi niño no nos escuchaba. Todos hicieron actividades y se adquirieron los auxiliares auditivos para que empezara aprender a escuchar.

Melissa Díaz es la feliz y dedicada madre de Samuel Emilio Martínez Díaz, un inquieto varón al que le urgía nacer, pues llegó al mundo con 28 semanas de gestación. Por su condición de prematuro extremo los médicos no le daban esperanza de vida para él, ya que su condición era muy delicada: bajo peso, deterioro respiratorio, síndrome convulsivo y atrofia cerebral.

Jazmín, de 32 años, es madre de una niña llamada María Fernanda Tejada Ortíz de 5 años .

Mafer, como cariñosamente le dice su familia, empezó a padecer de estreñimiento hace dos años y medio. Dicho malestar se volvió severo y crónico, llevando a Mafer al quirófano en dos ocasiones. Sus padres lograron encontrar un centro especializado en Puebla, México y fue ahí que comenzó una larga y ardua lucha por ver a Mafer sana, que implicó cuantiosos gastos para poder llevarla fuera del país.

“Empezamos a hacer varias actividades, para recolectar fondos. En México, Mafer fue diagnosticada con megacolon y estreñimiento idiopático severo, lo cual la llevó a tratamientos invasivos y caros. Hemos ido ya tres veces a Puebla, debido a que hay que hacer ajustes, o porque se nos pone mal. Es algo que no tiene cura”, comentó la madre, quien aseguró que Dios les ha puesto ángeles en el camino, que “nos han ayudado a hacer esta lucha menos pesada”.

Son muchos los que les ha ayudado a compartir por las redes, comprando rifas y haciendo donaciones.

“Como ser humano, he perdido la fe, he llorado, y creo que solo con la ayuda de Dios he podido sacar la fuerza para sacar a mi hija adelante. Tenemos como madres derecho a encerrarnos, inclusive a llegar a negación por alguna enfermedad de nuestros hijos. Pero es aquí donde debemos doblar rodillas y pedir fuerzas a Dios para poder pararnos y buscar soluciones. Nuestra lucha sigue, ahorita vamos a buscar una segunda opinión para la enfermedad de Mafer. Ya que lo que buscamos es mejorar su calidad de vida”, dijo.

“Si mi guerrera no se rinde ¿por qué debería de hacerlo yo?”