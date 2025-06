Luis Redondo lamenta que 48 diputados "bloqueen" instalación de la Cicih

TEGUCIGALPA, HONDURAS

"Lo que no explica el presidente es que él mismo metió un híbrido que requiere ratificación de la subsiguiente legislatura, que llevaba la trampa de la certificación del fiscal, que llevaba financiamiento mixto, que no reforma artículos del Código Penal, que no elimina el 117 2019,que no elimina el fondo departamental, que no modifica la ley orgánica del Congreso y que la ONU no pide reforma constitucional", respondió Carlos Umaña, diputado del PSH.

El congresista cuestionó que lo que el titular del Legislativo debió hacer es "someter la ley de colaboración eficaz y los blindajes de los diputados y ahí se hubiera desenmascarado a los corruptos".

"Lo que sucedió realmente es que a nadie del tripartidismo le conviene que venga la Cicih y así es la clase política tradicional. No se puede acompañar un mecanismo atado de manos, ya que se requiere independencia total", concluyó.