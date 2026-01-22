Lluvias en zonas de Honduras este jueves 22 de enero

San Pedro Sula.

Las lluvias regresarán de manera puntual a varias zonas del país este jueves, debido a la circulación de vientos del este que arrastran humedad desde el mar Caribe, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco). De acuerdo con el pronóstico oficial, estas condiciones provocarán lloviznas y precipitaciones ligeras y dispersas principalmente en el oriente, la franja norte y el noroccidente de Honduras, así como en algunos sectores del centro, sin que se espere un evento de mayor intensidad.

Copeco señaló que el territorio nacional se encuentra bajo la fase de luna nueva, mientras que las condiciones marítimas no presentan alteraciones significativas. En el litoral Caribe, el oleaje oscilará entre dos y cuatro pies, y en el golfo de Fonseca se mantendrá entre uno y tres pies, rangos considerados normales para la navegación. En cuanto a las temperaturas, el calor se intensificará en la región sur, donde los valores máximos rondarán los 36 grados Celsius. En el centro y el norte del país se prevén jornadas cálidas, con temperaturas que alcanzarán hasta los 28 grados, mientras que Tegucigalpa experimentará un ambiente más templado, con registros entre los 16 y 26 grados.