¡Milagro Flores envía nuevo mensaje a Jorge Cordero! Esto fue lo que dijo

"El bufete de abogados se verá en la penosa obligación de proceder de forma legal interponiendo la denuncia legal ante el MP. Qué triste llegar a estas instancias", agregó la también cantante hondureña. "Esto lo hago para defenderme y dejar un precedente. Invito a los comentaristas, panelistas de farándula, etc, a no confundir la libre expresión en redes sociales, con desvalorizar a otros. La verdadera libertad de expresión nace cuando hablamos con responsabilidad y empatía, entendiendo que nuestras palabras tienen impacto. Esto no es fácil para mí, pero alzar mi voz es un acto de valentía", expresó.