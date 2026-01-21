¡Milagro Flores envía nuevo mensaje a Jorge Cordero! Esto fue lo que dijo

La presentadora de televisión Milagro Flores envió un nuevo mensaje al panelista del programa "El Lengüetazo", Jorge Cordero.
"Quiero comenzar diciéndoles que me siento decepcionada de mí misma por las veces que reaccioné sin pensar a las provocaciones de los panelistas del programa "El Lengüetazo", inició Milagro Flores en su nueva publicación.
"Créanme que aprendí mi lección, pero espero que me entiendan que soy humana, y quedarse siempre callada es difícil. Ahora con mis acciones, quieren juzgar mis ataques", agregó la colaboradora de HCH.
"Yo no busco entrar en "dime que te diré" y con la nota (No demanda) que mi abogado hizo dirigida al señor Jorge Cordero, y al programa El Lengüetazo, es una carta que busca conciliación. Para mí, con una disculpa pública es más que suficiente, considero que es lo mínimo que se podría hacer", escribió la presentadora de televisión.
"Ustedes saben que no soy una mujer que busca pelea, ni conflicto. En ningún momento mi intención ha sido confrontar. Ya hecho público el aviso al señor Jorge Cordero y sus panelistas si nuevamente se refieren a mi persona de forma ofensiva, o deningrándome".
"El bufete de abogados se verá en la penosa obligación de proceder de forma legal interponiendo la denuncia legal ante el MP. Qué triste llegar a estas instancias", agregó la también cantante hondureña. "Esto lo hago para defenderme y dejar un precedente. Invito a los comentaristas, panelistas de farándula, etc, a no confundir la libre expresión en redes sociales, con desvalorizar a otros. La verdadera libertad de expresión nace cuando hablamos con responsabilidad y empatía, entendiendo que nuestras palabras tienen impacto. Esto no es fácil para mí, pero alzar mi voz es un acto de valentía", expresó.
"El programa de hoy será grabado por el bufete de abogados, y observado por organismos defensores de la mujer en Honduras, quienes me han mostrado su apoyo ante esta situación. Gracias a todos los que me han mostrado su apoyo. Milagro Flores", concluyó la comunicadora.
El escándalo inició cuando Jorge Cordero llamó "estúpida" a Milagro Flores en una transmisión en vivo del programa, lo cual ofendió a la presentadora y provocó una respuesta inmediata en el canal de difusión de Milagro, "El team real".
Tras esto, Milagro Flores envió una carta a Jorge Cordero para solicitarle que le pida una disculpa pública por la forma en que se expresó de ella durante el programa.
Sin embargo, el panelista de El Lengüetazo respondió a esta carta y afirmó que no pedirá una disculpa pública a la presentadora de televisión.
"Vamos a los tribunales si tenemos que ir. No lo voy a decir por respeto. No voy a pedir disculpa pública, como ella lo está exigiendo porque no sentí que la ofendí. Soy una persona que pide disculpas cuando lo siente, pero esta vez no lo siento y no lo haré. Mañana vamos a hablar del tema", detalló Jorge.