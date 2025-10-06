Lluvias y cielos nublados en gran parte de Honduras para este lunes

Tegucigalpa, Honduras

Este lunes, una vaguada en superficie continúa afectando al territorio hondureño, generando condiciones inestables con lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del país, informó el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco.

El fenómeno está favoreciendo el transporte de humedad desde el Mar Caribe y el Océano Pacífico, lo que ha provocado cielo nublado y precipitaciones débiles a moderadas, acompañadas de actividad eléctrica, especialmente durante la tarde y noche.

Según el pronósticador de turno de Cenaos, Víctor Ortega, las lluvias más intensas se concentrarán en las regiones Occidental, Central y Sur, donde se podrían registrar los mayores acumulados de agua. Las autoridades recomiendan precaución ante posibles crecidas repentinas de ríos y quebradas, así como deslizamientos en zonas de pendiente.