¿Lloverá en Navidad en Honduras? Esto dice el pronóstico

San Pedro Sula.

Honduras registrará condiciones climáticas estables durante las celebraciones de Navidad 2025, con temperaturas moderadas y un ambiente mayormente agradable en gran parte del territorio nacional, según las proyecciones meteorológicas disponibles. Los pronósticos indican que las temperaturas máximas se ubicarán alrededor de los 25 grados centígrados, mientras que las mínimas oscilarán entre los 14 grados, sin presencia de extremos térmicos. Este comportamiento permitirá el desarrollo normal de las actividades propias de la temporada festiva.

Para los días 24 y 25 de diciembre, se prevé tiempo seco en la mayor parte del país, especialmente en las regiones central, occidental y oriental, donde predominará la nubosidad parcial y un ambiente templado tanto durante el día como en horas nocturnas. Sin embargo, el panorama será diferente en la zona norte, donde se esperan precipitaciones intermitentes debido al ingreso de un sistema frontal. Este fenómeno incrementará la humedad y la cobertura nubosa en sectores del litoral atlántico, aunque sin generar descensos significativos en las temperaturas.