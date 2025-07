Libre rechaza elección de Jhosy Toscano como consejero del CNE

Tegucigalpa, Honduras.

Rasel Tomé aseguró que la bancada de su partido no aceptará a Toscano, quien actualmente es diputado suplente y candidato a un segundo período legislativo, como sustituto de Ana Paola Hall en el órgano electoral.

Asimismo, convocó a una reunión oficial a las 3:00 de la tarde para analizar los recientes acontecimientos y decisiones.

“A las 3:00 pm tendremos reunión como bancada de Libre para valorar los acontecimientos, estamos viendo que es alguien mal intencionado Nasralla, no sé si está dejando de escuchar a sus asesores o está actuando emocionalmente, eso viola la Ley Electoral, no se lo permitiremos, no jugará con el Congreso Nacional”, expresó Tomé.

El vicepresidente del Congreso también sostuvo que la nueva designación se opone a la Ley Electoral. No obstante, el Partido Liberal aseguró que Toscano renunciará a su cargo como diputado en caso de ser electo como consejero.