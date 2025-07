Jhosy Toscano dice que nominación al CNE lo "honra"

Tegucigalpa.

"Soy plenamente consciente del gran trabajo realizado por la consejera Ana Paola Hall, del reto que este cargo implica y del complejo contexto político que atravesamos. Asumo esta nominación con la firme convicción de que mi amor por Honduras está por encima de cualquier interés particular", cerró.

"No sólo me honran, sino que representan para mí un motivo de orgullo inmenso. Recibo con humildad y gran sentido de responsabilidad la nominación para asumir el cargo de Consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el presente proceso electoral. Agradezco profundamente la confianza depositada en mí", extendió Toscano.

Rassel Tomé, diputado por Libre, indicó que “a las 3 de la tarde tenemos reunión como bancada de Libre para valorar los acontecimientos, estamos viendo que es alguien mal intencionado Nasralla, no sé si está dejando de escuchar a sus asesores o está actuando emocionalmente, eso viola la Ley Electoral, no se lo permitiremos, no jugará con el Congreso Nacional”,

"Toscano no puede ser elegido parte del pleno porque la ley no lo permite, pero también la ley señala que únicamente debe renunciar como diputado y candidato al Congreso Nacional. En este momento no puede, tiene que hacer las otras gestiones y ver si la nominación pasa en el pleno con los 86 votos”, añadió Tomé.

Por su parte, Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, declaró a medios que esa bancada sí apoyará la postulación de Toscano.