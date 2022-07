“Le recomiendo que busque qué hacer”: el consejo de Ricardo Álvarez a Salvador Nasralla

“La figura del designado presidencial es decorativa y debería de desaparecer. En el caso de Salvador Nasralla, que no le han asignado funciones, le recomiendo que busque qué hacer así como hice yo, que me fui por el mundo a promocionar el café hondureño”, indicó Álvarez.

Pese a los cuestionamientos, recientemente el político hondureño, quien es presidente del Partido Salvador de Honduras (PSH), ha descartado que haya una ruptura política con el Partido Libre.

“No hay ningún fraccionamiento, lo que hay que comprender es que son líderes en sus áreas, con base en eso ellos externan sus opiniones particulares, no constituye una opinión de bancada, sino de un profesional calificado”, afirmó el también excandidato presidencial (2013 y 2017).

“Lo que firmamos fue que íbamos a gobernar juntos con Xiomara (Castro) y no estamos gobernando juntos. A mí no me piden opinión para las decisiones que se toman. A mí no me afecta, afecta al pueblo hondureño que confió en mí y me dio por lo menos 700,000 votos”, dijo la semana pasada en una entrevista.