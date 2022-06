“El pueblo votó para que gobernáramos juntos, no solo Libre”: Salvador Nasralla

El designado presidencial, Salvador Nasralla, se refirió una vez más a la exclusión que vive por parte del Gobierno de Xiomara Castro, ya que asegura no se le está tomando en cuenta para las decisiones de país.

De acuerdo al funcionario el acuerdo entre el Partido Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Salvador de Honduras (PSH) era realizar un Gobierno compartido, sin embargo, el mismo no se ha cumplido.

“Lo que firmamos fue que íbamos a gobernar juntos con Xiomara y no estamos gobernando juntos. A mi no me piden opinión para las decisiones que se toman”, dijo Nasralla.

El líder del PSH acotó que su exclusión no le afecta personalmente, pero sí perjudica al pueblo hondureño.

“A mi no me afecta, afecta al pueblo hondureño que confió en mi y me dio por lo menos 700,000 votos” añadió.

El 13 de octubre de 2021 de cara a elecciones generales el PSH y Libre firmaron un acuerdo para unir fuerzas y ganar los comicios, llevando a presidencia de Honduras con un millón setecientos mil votos a Xiomara Castro.