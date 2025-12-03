Maribel Espinoza arremete contra el asesor del Partido Nacional

La congresista liberal Maribel Espinoza reaccionó este miércoles públicamente a las declaraciones Fernando Cerimedo, el asesor del Partido Nacional, quien compartió la publicación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, refiriéndose al proceso electoral hondureño.
Maribel Espinoza respondió en sus redes sociales a Fernando Cerimedo y afirmó que él es “un extranjero” que, a su juicio, “vino a hacer un trabajo” y que “no le importamos los hondureños”.
La congresista instó al asesor a comportarse con respeto hacia las autoridades electorales hondureñas.
“Aquí no es potrero suyo. Por favor compórtese con altura y deje de ultrajar a la autoridad de la Dra. Ana Paola Hall, presidenta del CNE”, escribió. También le recordó que “no es hondureño” y ya que, según dijo, su conducta es inapropiada, le pidió “respetar las leyes hondureñas”.
Este señor es un extranjero. Es un asesor y vino hacer un trabajo.— Maribel Espinoza (@MaribelE59) December 3, 2025
A él no le importamos los hondureños.
Aquí no es potrero suyo. Por favor compórtese con altura y deje de ultrajar a la autoridad de la Dra Ana Paola Hall @APHall_CNE. Usted no es HONDUREÑO no sea indeseable en... https://t.co/bCJAP2IVPH
La respuesta del asesor del Partido Nacional
La publicación de Espinoza se dio en respuesta a las declaraciones del asesor del Partido Nacional tras el pronunciamiento de Donald Trump, quien afirmó que “Honduras está intentando cambiar los resultados de sus elecciones presidenciales”.
El asesor del Partido Nacional exigió a Ana Paola Hall, presidenta del CNE, contar todas las actas porque, según él, no se "jode" con la democracia y voluntad popular.
"Muestren todas las actas. Nada Más. Las actas reflejan la voluntad popular y es inalterable", escribió Fernando Cerimedo en su cuenta de X.
Según Donald Trump, la Comisión Nacional Electoral (CNE) “detuvo abruptamente el conteo a la medianoche del 30 de noviembre” y sostuvo que el organismo debe “terminar de contar los votos” para garantizar que “la democracia prevalezca”.
Trump también aseguró que el recuento registrado hasta ese momento mostraba “una carrera reñida entre Tito Asfura y Salvador Nasralla”, señalando que el candidato nacionalista llevaba una ventaja de 500 votos cuando el conteo se detuvo con el 47 % de las actas procesadas.
Datos actualizados del CNE
Sin embargo, el escrutinio oficial más reciente del CNE muestra una tendencia distinta.
Según los datos actualizados, el candidato del Partido Liberal, Salvador Alejandro César Nasralla Salum , lidera con el 40,31% (1.019.394 votos). En segundo lugar se ubica Nasry Juan Asfura Zablah , del Partido Nacional, con el 39,59% (1.001.179 votos). En tercera posición aparece Rixi Ramona Moncada Godoy , del Partido Libertad y Refundación, con el 19,02% (480.968 votos).