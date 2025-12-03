Maribel Espinoza arremete contra el asesor del Partido Nacional

Tegucigalpa, Honduras.

La congresista liberal Maribel Espinoza reaccionó este miércoles públicamente a las declaraciones Fernando Cerimedo, el asesor del Partido Nacional, quien compartió la publicación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, refiriéndose al proceso electoral hondureño.

Maribel Espinoza respondió en sus redes sociales a Fernando Cerimedo y afirmó que él es “un extranjero” que, a su juicio, “vino a hacer un trabajo” y que “no le importamos los hondureños”.

La congresista instó al asesor a comportarse con respeto hacia las autoridades electorales hondureñas.

“Aquí no es potrero suyo. Por favor compórtese con altura y deje de ultrajar a la autoridad de la Dra. Ana Paola Hall, presidenta del CNE”, escribió. También le recordó que “no es hondureño” y ya que, según dijo, su conducta es inapropiada, le pidió “respetar las leyes hondureñas”.