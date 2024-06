Laura Dogu pide a Honduras proteger a los inversionistas

“El gobierno de Estados Unidos no está involucrado en la negociación de la Cicih , aunque obviamente es importante que ese grupo trabaje aquí y estamos dispuestos a apoyar diferentes lados, tanto a Naciones Unidas como al gobierno de Honduras , pero no estamos involucrados. Creo que sí hay interés porque han estado trabajando con Naciones Unidas”, indicó.

“No he visto la versión de esa ley, pero lo importante es que puedan entender el impacto en los inversionistas y que puedan proteger las inversiones. No estoy hablando de una forma a no pagar impuestos, sino que es parte del clima de inversión porque hay costos aquí y en otros países. No van a venir aquí si tienen que pagar más, solamente van a venir si tienen condiciones buenas y el costo es importante; el costo del impuesto es importante y creo que el gobierno tiene todo el derecho a trabajar con esta ley, pero deben hacerlo en una forma para mejorar las condiciones del inversionista y no tener un impacto negativo”.

Siguiendo la entrevista, se le consultó por la molestia del gobierno de Honduras que en su momento ha trasladado el canciller Eduardo Enrique Reina.

“Estamos trabajando muy bien el gobierno de Honduras y de Estados Unidos, siempre hay diferencias y es completamente normal. Lo que es importante es que podemos encontrar los espacios donde trabajamos en conjunto y mejorar las condiciones para los hondureños”.

Finalmente dijo que “tenemos más de 200 empresas estadunidenses trabajando aquí y queremos impulsar la economía, además queremos y necesitamos ver un país con más seguridad porque es importante para todos. La gente se siente cómoda con un trabajo bueno, con seguridad y confianza en las instituciones de su gobierno”.