$!Honduras pierde terreno en atracción de inversión extranjera

”Estos factores demuestran la fragilidad y la débil institucionalidad del gobierno, generando un clima de inversión desfavorable para el país. Los gobiernos de las últimas décadas no han sido capaces de alcanzar niveles de productividad óptimos ni condiciones que estimulen un clima de inversión para un desarrollo económico sostenible”, señaló Liliam Rivera, especialista en Finanzas de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

“Cómo diríamos... instrumentos de un aparato administrativo y político que no beneficia al país, sino que siempre nos pone así, en la vergüenza de estar en los últimos lugares”, agregó.

Advirtió que ”si no se hace nada, si se sigue con la demagogia, si la población no exige a sus dirigentes, va a seguir habiendo un deterioro en la administración pública, desequilibrios en los salarios, salarios inmerecidos y altísimos para determinada élite”.

Para Barahona, no es sorprendente que la medición de esta área -eficacia gubernamental- muestren resultados desfavorables para Honduras, debido a la falta de modernización y organización del sector público.

Una fuente del Consejo Hondureño Empresa Privada (Cohep) -que prefirió no ser citado- explicó a este medio que otra de las falencias del país es que no se está identificando el rubro para generar las condiciones necesarias para atraer y retener capitales.

Otro desafío significativo es el acceso a la energía y los altos costos del servicio eléctrico, que impactan negativamente en el clima de inversión. En el año 2023, la cantidad de interrupciones al suministro eléctrico fue mayor que en 2022, con un promedio de 28 apagones diarios, según contabilizó la organización no gubernamental.

“El caso de Honduras se explica en la medida en que el sector público hondureño no se ha organizado bien, no se ha modernizado el Estado, a pesar de cantidades de recursos que se han invertido en eso, incluidos recursos prestados o donados por estos organismos financieros internacionales”

De acuerdo al Banco Central de Honduras (BCH), el país captó 1,076.4 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED) en 2023, un 17 % más que los 920.3 millones de dólares recibidos en 2022. Sin embargo, la mayoría fue reinversión de utilidades en empresas manufactureras y del sistema financiero.

”¿Qué quiere decir esta reinversión de utilidades? Que ante la dificultad de adquirir dólares para repatriar estas ganancias, los inversiones prefieren prestarse entre las empresas o comprar acciones a otras empresas”, explicó la fuente del Cohep.

Para el experto, las últimas atracciones o incentivos para inversiones que ha hecho Honduras fue el Honduras is Open for Business y Plan Honduras 20/20, sin embargo, ninguna de ellas tuvo los efectos deseados. “Definitivamente, no se han hecho esfuerzos serios en el país durante los últimos 15 años para atraer inversiones, la última gran inversión en Honduras fueron las maquinas y los call centers”, externó.