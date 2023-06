Los vecinos llevan varias semanas a oscuras por los apagones, pero no se ve una solución pronta para ellos. Incluso, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) anunció el 12 de junio que cada lunes compartirá el calendario de interrupciones de la semana, aunque tampoco brinda horarios específicos, porque depende de la disponibilidad de energía.

Hablamos con un padre de familia, cuya voz se quiebra al comentar sobre la sensación de vulnerabilidad que experimenta al no poder proteger a sus seres queridos en estas difíciles circunstancias. Mientras tanto, se observa a personas durmiendo en los asientos de sus autos para aprovechar el aire acondicionado sin importar que la batería caduque en cualquier momento.

Imágenes conmovedoras muestran a niños intentando conciliar el sueño, el eco de sus risas pasadas parece haber sido ahogado por la falta de luz. En tanto, la voz de una madre colapsada se escucha al fondo de un comedor mientras expresa su cansancio entre el susurro de la noche.

Continuando nuestro recorrido nos encontramos a Roberto Mejía, de contextura delgada, con una gorra en su cabeza, short y sentado sobre una silla de plástico. Está acompañado de dos mujeres en las afueras de un negocio de asados.

A pesar de la ausencia de electricidad, este personaje, quien goza de popularidad en el sector por su jovialidad y humanismo, se aferra a la esperanza de que su negocio siga proporcionándoles algo de sustento. Con la ayuda de focos recargables trata de atraer a los clientes, pero el desolado ambiente y la falta de recursos hacen que sus esfuerzos estén por vencerse.

La tristeza y la frustración se reflejan en su rostro mientras se pregunta cómo continuarán adelante. “Tenemos entre tres a cuatro semanas sin energía, estamos desvelados, los que no tenemos dinero estamos aguantando calor. Tengo este negocio de comidas, pero no sabemos ni siquiera si estamos vendiendo una carne bien cocinada porque no hay luz, las ventas han bajado”, comenta este hombre con tono de impotencia.