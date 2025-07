Por esta razón, Nasser Hilsaca no sale del hospital, a pesar de que ya tiene el alta

La Ceiba, Atlntida

"No estamos listos todavía, todavía no me han hecho los trabajos en la casa, me dijeron que me iban a ayudar en eso. Tengo que sacar las puertas y ampliarlas para que pueda entrar", dijo Basima Hilsaca.

En el hospital permanecían dos hombres al cuidado de Nasser, el esposo de su hermana Basima y un hermano de él; sin embargo, "se les prohibió el acceso a la sala debido a que acosaban a las enfermeras, a una de ellas intentaron tocarla", denunció la doctora Bardales.

Basima rechaza la denuncia. "Lo que pasó que mi cuñado le tiró un piropo a una enfermera, le dijo 'que bonitos tus colochos, cuando me va a dar uno' y otra enfermera le dijo que no fuera mal educado. Ahí se inventaron que él la agarró del pelo y que no la dejaba salir y que ella pidió auxilio y no es así".

"Ahora él está solo porque ya no pueden entrar ellos. Así se quedó con Derechos Humanos porque llegaron a investigar el hecho. A veces Nasser no come para no defecar porque ya no están ellos para limpiarlo", lamentó su hermana.