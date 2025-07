Recaudan fondos para Nasser Hilsaca, paciente con obesidad mórbida

La Ceiba, Atlntida

Durante cinco años permaneció en su habitación, tiempo en el que su aumento de peso se complicó hasta obligarlo a pedir ayuda para ser trasladado al hospital. Fue entonces cuando miembros del Cuerpo de Bomberos enfrentaron el desafío de sacarlo de manera segura, liderando una operación aérea que logró llevarlo a recibir atención médica.

Debido a que pasó mucho tiempo en cama, se le formó un cuadro de úlceras, celulitis en un área extensa, insuficiencia renal aguda secundaria a la infección, además de la obesidad.

Diario LA PRENSA conversó con Nasser Hilsaca en su lecho de enfermo y dijo sentirse mejor. "Ya estoy mejorando, me han atendido muy bien y puedo comer normal. Agradezco al personal del hospital que me ayudan a levantarme para ir al baño, son muchas personas que me levantan".

"Al salir de aquí me iré a recuperar donde mi hermana, quien también está postrada, pero con deseos de recuperarse", agregó Nasser.