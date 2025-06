Cierra operaciones La Palapa, conocido bar restaurante ceibeño

La Ceiba, Atlntida

"Si no viniste a la Palapa no viniste a La Ceiba", fue el eslogan del icónico restaurante ceibeño La Palapa, que ya no se escuchará porque el conocido bar cerró operaciones este martes 17 de junio.

La Palapa nació a finales de enero de 2008 y estaba ubicado en la Zona Viva de La Ceiba, a la orilla de la playa. Tras 21 años al servicio del público, sus ejecutivos decidieron cerrar sus puertas, sin dar a conocer las razones.

Los encargados de La Palapa se despidieron de sus clientes este martes con un emotivo video en sus redes sociales, en las cuales no habían estado activos desde su incautación.