La CIA tiene pruebas contra Juan Orlando Hernández, según su abogado

La defensa de Juan Orlando Hernández, presidente hondureño entre 2014 y 2022, solicitará que se anule el caso o se retiren los cargos argumentando que la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos mantiene supuestas pruebas clasificadas en su contra.

Raymond Colón, abogado principal de Hernández, quien fue extraditado hacia Estados Unidos, después de ser acusado por ese país por supuestos vínculos con el tráfico de drogas a gran escala, visitó Honduras en los últimos días y se reunió con los familiares del exmandatario. Ana García, esposa de Hernández, publicó una fotografía en la que confirmaba la visita del letrado.

”Solo conozco pruebas no clasificadas. Tenemos un litigio en término de las pruebas que están clasificadas por la CIA. Parece que la CIA no se la quiere entregar al gobierno y si no la entregan voy a pedir que se descarguen todos los cargos”, explicó Colón.