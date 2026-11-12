Keyli Benavides representará a Honduras en encuentro juvenil de la ONU

San Pedro Sula, Honduras. La abogada sampedrana Keyli Mabelly Benavides Sosa, especialista en anticorrupción y miembro del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), representará a Honduras en el UN Youth Townhall 2026, un encuentro de Naciones Unidas que reunirá a jóvenes de distintos países en Heidelberg, Alemania, durante diciembre, para debatir sobre democracia, derechos humanos, participación ciudadana y gobernanza. La Oficina de las Naciones Unidas para la Juventud confirmó su participación mediante una notificación oficial, después de revisar y validar su inscripción conforme a los criterios establecidos para el encuentro. La convocatoria internacional recibió cerca de 48,000 postulaciones de jóvenes de diferentes países.

San Pedro Sula, Honduras. La abogada sampedrana Keyli Mabelly Benavides Sosa, especialista en anticorrupción y miembro del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), representará a Honduras en el UN Youth Townhall 2026, un encuentro de Naciones Unidas que reunirá a jóvenes de distintos países en Heidelberg, Alemania, durante diciembre, para debatir sobre democracia, derechos humanos, participación ciudadana y gobernanza.

Benavides cuenta con una maestría en Derechos Humanos y Desarrollo y desarrolla su labor profesional en el CNA, una organización hondureña dedicada a promover la transparencia, combatir la corrupción y fortalecer la institucionalidad democrática. Su participación permitirá incorporar una perspectiva hondureña a las conversaciones internacionales sobre los desafíos que enfrentan las sociedades para construir instituciones más transparentes, justas y democráticas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Una voz internacional

El UN Youth Townhall 2026 reunirá a representantes juveniles para intercambiar experiencias, plantear propuestas y discutir asuntos relacionados con el futuro de la democracia y la participación de las nuevas generaciones en los espacios de decisión. El encuentro contará con la participación de Naciones Unidas, el Gobierno de Alemania y la ciudad de Heidelberg, según detalla la comunicación oficial que recibió la profesional hondureña.

Tras conocer su selección, Benavides compartió públicamente su satisfacción por la oportunidad de llevar las experiencias y aspiraciones de Honduras a un escenario de alcance mundial.