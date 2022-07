La junta del IHSS desconoce avance en compra de medicinas

Además, señala que la mayoría de las licitaciones se declaran fracasadas, lo que resulta sospechoso. “... lo cual nos indica que el problema es que las bases de la licitación o van dirigidas para que se declaren fracasadas y continuar con adendas o no se pueden elaborar bases de licitación ”.

Tegucigalpa. Un desorden y no solo administrativo son parte de las irregularidades denunciadas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social ( IHSS ).

Evangelina Argueta, integrante de la junta directiva del IHSS por parte del sector obrero, dijo a LA PRENSA que aunque desconoce el informe de la empresa privada, en las juntas se observan varios problemas que reflejan una falta de comunicación entre la dirección ejecutiva y las demás unidades del Seguro Social.

“Lo que hemos percibido es que dentro del Seguro, el personal que debe ser diligente en ese sentido no lo está siendo, no sabemos con qué intenciones, por lo que hemos pedido que el director junto con los encargados de los departamentos previamente se reúnan, se pongan de acuerdo para nosotros no tener dificultades, ya que hay un montón de atrasos en varias cosas”, expresó.

Argueta dijo que pareciera que tienen algún interés para declarar fracasadas las licitaciones.

“El Cohep tiene razón, y nosotros como sector trabajador también lo hemos señalado, que es muy preocupante que aparezcan de esa forma pidiendo una prórroga cuando tienen años de estar prorrogando; entonces qué pasó, no han hecho el debido proceso de una licitación o la licitación tiene algún interés de fracasar”.

Argueta, quien representa a la Central General de Trabajadores (CGT), informó que por más que solicitan información sobre cómo avanza el proceso de compra de medicamentos y la auditoría que se realiza en el Seguro Social no tienen respuesta.

“Se le ha dicho si ya tiene el procedimiento y el decreto para la compra de emergencia, qué esta pasando, y siempre nos están diciendo que están en eso, que están ya en el procedimiento de compras; pero no vemos los resultados, no tenemos una información clara de por qué siguen desabastecidas las farmacias. A la presidenta de la junta, que es la secretaria de Trabajo, le hemos dicho que habrá que proceder por otros medios si hay algún interés que no se ejecute una auditoria forense”.

La representante de los obreros coincide con el informe del Cohep en que se debe nombrar a un subdirector ejecutivo que ayude al director en el manejo de la parte administrativa. LA PRENSA buscó reacciones de los representantes de la empresa privada, pero indicaron que no se van a referir al asunto, mientras el director ejecutivo del IHSS, Gaspar Rodríguez, dijo que las preguntas se deben hacer al Cohep.