José Carlos Cardona: posponen su toma de declaración ante el MP por caso Sedesol

San Pedro Sula.

El Ministerio Público (MP) decidió postergar la toma de declaración del exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, quien figura entre los señalados en el millonario desfalco de fondos gestionados a través del Fondo de Administración Solidaria del Congreso Nacional. El propio exfuncionario confirmó la reprogramación a través de su cuenta de Facebook: “Recibimos el día de ayer providencia de la Fiscalía que lleva el caso Sedesol, notificándonos que la cita de declaración voluntaria se pospone. Seguimos atentos y brindando al MP toda información que pidan, como lo hicimos ante el Tribunal Superior de Cuentas. Confío en que se respetará el debido proceso y se esclarezca este asunto”, escribió.

Sedesol

El caso Sedesol estalló tras la filtración de un video en el que la diputada Isis Cuéllar, del partido Libertad y Refundación (Libre), mantenía una conversación telefónica con Cardona, revelando que fondos públicos se habrían utilizado para actividades políticas.

“José Carlos, vieras qué bonito el evento donde entregué todos los equipos de sonido, ¿te acordás que yo te conté para qué quería los cheques? A las 23 coordinaciones del partido, a 15 les entregué un juego de sonido, sillas, carpas, mesas y un kit de sublimado, alrededor de 125 mil lempiras cada kit, y se lo entregué a la gente”, se escucha decir a Cuéllar en el video. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. De acuerdo con investigaciones periodísticas, los fondos de Sedesol, destinados originalmente a proyectos de emprendedurismo, terminaron en manos de funcionarios y personas cercanas a la congresista, incluyendo a su asistente Ilsy Baquedano y a su excuñada Paola Pérez.

Se deslinda

Cardona, quien fue destituido el 27 de junio, horas después de que la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC) reportara “deficiencias relevantes” en Sedesol, aseguró desconocer las solicitudes gestionadas por Cuéllar. “Desconocí en todo momento dichas solicitudes... era imposible, por la naturaleza de mi investidura y mi agenda, estar al pendiente del detalle-especificidad de las mismas”, explicó el exministro en un documento oficial.