Jorge Zelaya vota tras cinco horas de retraso y asegura que puede “sacar a los de Libre”

Tegucigalpa.

El aspirante llegó al centro educativo a las 7:50 de la mañana —con la intención de sufragar a las 8:00— pero no pudo hacerlo hasta pasadas las 12:30 del mediodía.

Pese a la demora, Zelaya se mostró optimista y llamó a los nacionalistas a acudir a las urnas.

“Hay que fortalecer la democracia, el Estado de derecho. Aprovecho para hacerle el llamado a las y los nacionalistas que todavía no han salido, que lo hagan, que elijan las autoridades que realmente queremos”, puntualizó.

A su vez, el también diputado por Francisco Morazán, afirmó que es el candidato capaz de vencer al actual partido de gobierno. “Yo vengo de los campos bananeros del norte del país y jamás me imaginé tener la posibilidad que estoy teniendo ahora de convertirme en candidato oficial de mi partido y llegar a ser presidente de la República, sacar a los de Libre (Libertad y Refundación) del poder, yo sí puedo hacerlo, se lo digo con toda sinceridad y con muchísimo respeto, pero a mí no me pueden inhabilitar los de Libre”, manifestó.