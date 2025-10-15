Cálix reta al secretario del IP: "Con mi esposa no te metás, hacete hombre"

Tegucigalpa.

Jorge Cálix, diputado y dirigente del Partido Liberal, se refirió este miércoles a las denuncias que lo señalan por supuestas irregularidades en el Instituto de la Propiedad (IP). Cálix se refirió a la denuncia que Francisco Bocanegra, secretario ejecutivo del IP, describió ayer a medios de comunicación, en la que menciona que el diputado, quien al principio de este período legislativo, era congresista de la bancada de Libre.

Bocanegra presentó supuestos cheques a nombre de la esposa de Jorge Cálix, Camila Agüero, que habrían sido utilizados irregularmente con fondos de la entidad. "Calix ha manifestado que si encuentran una sola prueba en su contra, se irá a encerrar el mismo a Támara, Jorge, no se preocupe, no solo se irá a entregar usted, sino deberá ser acompañado por su esposa por haber recibido pagos indebidos de fondos prohibidos de los fideicomisos", escribió Bocanegra en sus redes sociales, adjuntando un supuesto nombre a cheque de la esposa del congresista.

Según el texto de Bocanegra, el cual fue publicado en sus redes sociales acompañado de la foto de un supuesto cheque a nombre de Camila Agüero, cónyuge de Cálix, el diputado deberá presentarse a la penitenciaria de Támara acompañado de su esposa. Negó los señalamientos y señaló a Francisco Bocanegra: "Sos un insecto. No te metás con la mamá de mis hijos. No voy a permitir que eso. Sos un mari***. Aquí los espero para que me pongan las chachas. Hacete hombre. Vení aquí". "Traeme las pruebas; ese cheque fue de las prestaciones de mi esposa", dijo Cálix en HCH. "La acusó, la juzgó, se convirtió en verdugo de mi esposa, dijo que iba ir a Támara como si fuera su hermana. No entiendo por qué la involucran", añadió Cálix.

Denuncia