Jorge Cálix propone suspender por seis meses impuesto a los combustibles

Cálix planteó que el impuesto forma parte de los componentes tributarios incluidos en el precio de los carburantes y señaló que, aunque el costo internacional del petróleo está sujeto a factores externos, el cobro del ACPV puede ser modificado mediante una decisión del Congreso Nacional.

Tegucigalpa, Honduras. El diputado y presidente de la bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, propuso en el Congreso Nacional suspender durante seis meses el cobro del Aporte para la Atención a Programas Sociales y Conservación del Patrimonio Vial (ACPV), como una medida para reducir temporalmente el precio de los combustibles.

El diputado presentó como ejemplo el precio vigente de la gasolina superior en Tegucigalpa, de L153.17 por galón, y estimó que, si se suspende el cobro del impuesto, el precio podría reducirse a L126.41, una diferencia de L26.76 por galón.

La propuesta también contempla reducciones en otros carburantes. Según los cálculos expuestos por Cálix, la gasolina regular tendría una disminución de L22.26 por galón, mientras que el diésel bajaría L12.01.

El planteamiento de Cálix ocurre en medio del incremento registrado en los precios de los combustibles y de las protestas y tomas de carreteras que se han reportado en distintos puntos del país debido al impacto del alza.

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Cálix reconoció que la suspensión temporal del ACPV tendría un impacto en los ingresos del Estado, debido a que estos recursos están destinados a programas sociales y a la conservación del patrimonio vial.

Ante la reducción temporal de estos ingresos, el diputado sostuvo que el Gobierno tendría que realizar ajustes en otras áreas del presupuesto para compensar los recursos que dejarían de percibirse durante los seis meses.

La propuesta deberá continuar su proceso legislativo en el Congreso Nacional para determinar si se somete a discusión y eventual aprobación del pleno.

El Congreso Nacional ha informado que el impacto del precio de los combustibles ha sido abordado desde el Legislativo. El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, planteó acciones conjuntas ante el incremento de los carburantes.

En ese sentido, ayer lunes, diputados y representantes del sector transporte acordaron instalar una mesa técnica para analizar las posibles medidas ante el incremento en los precios de los combustibles.