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Jefatura Policial de La Ceiba está bajo la lupa de Inspectoría General

La Inspectoría General de la Policía Nacional intervino por tiempo indefinido la Jefatura Departamental Número 1 en La Ceiba, para evaluar a los funcionarios policiales

  • Actualizado: 16 de octubre de 2026 a las 18:06 -
  • Carlos Molina
Jefatura Policial de La Ceiba está bajo la lupa de Inspectoría General

La Inspectoría General inició una intervención indefinida en la sede departamental, para identificar fallas en el cumplimiento del deber por parte de agentes asignados a La Ceiba.

 Foto: La Prensa

La Ceiba, Atlántida. Un equipo de la Inspectoría General de la Policía Nacional intervino de manera indefinida la Jefatura Departamental Número 1 de La Ceiba, con el objetivo de evaluar el desempeño de los agentes asignados a esta región e investigar ciertas denuncias.

La comitiva está encabezada por el inspector general de la institución policial, Farid Melgar, quien confirmó que la supervisión busca adecuar el accionar policial al marco de la ley y restaurar la confianza de la ciudadanía.

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"Vamos a estar por tiempo indefinido supervisando, evaluando y conociendo de cerca el comportamiento de los funcionarios policiales. Todo aquel que esté actuando al margen de la ley recibirá los procedimientos administrativos disciplinarios ante la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales de Honduras (Didadpol), y en los casos que supongan la comisión de un delito, serán remitidos al Ministerio Público", advirtió Melgar.

"Vamos a identificar aquellos policías que no estén haciendo de manera correcta su función; vamos con todo para generar a la población una mayor confianza", agregó.

Refuerzo operativo y combate a la criminalidad

Además de las labores de auditoría interna y depuración, el contingente policial llega a la ciudad con la misión de reforzar la seguridad pública y reorientar las operaciones en el sector.

Según el jefe policial, se priorizará la identificación de estructuras criminales y de individuos involucrados en actos terroristas que amenazan la tranquilidad local.

Farid Melgar advirtió a todo funcionario policial que serán enviados al Ministerio Público en caso de cometer delitos, luego de una intervención de la Jefatura Departamental N.º 1 de La Ceiba.

Farid Melgar advirtió a todo funcionario policial que serán enviados al Ministerio Público en caso de cometer delitos, luego de una intervención de la Jefatura Departamental N.º 1 de La Ceiba.

(Foto: La Prensa )

Asimismo, la intervención contempla el fortalecimiento logístico de la sede policial de La Ceiba, luego de una evaluación de los recursos humanos y operacionales.

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"Tras una evaluación integral de los recursos disponibles, la Inspectoría General emitirá las recomendaciones pertinentes para potenciar las áreas operativas débiles. En su momento se verán los cambios en las operaciones. Vamos con todo para generar a la población mayor confianza", concluyó Melgar.

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Carlos Molina
Carlos Molina
Periodista

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

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