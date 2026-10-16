Jefatura Policial de La Ceiba está bajo la lupa de Inspectoría General

La Ceiba, Atlántida. Un equipo de la Inspectoría General de la Policía Nacional intervino de manera indefinida la Jefatura Departamental Número 1 de La Ceiba, con el objetivo de evaluar el desempeño de los agentes asignados a esta región e investigar ciertas denuncias. La comitiva está encabezada por el inspector general de la institución policial, Farid Melgar, quien confirmó que la supervisión busca adecuar el accionar policial al marco de la ley y restaurar la confianza de la ciudadanía.

"Vamos a estar por tiempo indefinido supervisando, evaluando y conociendo de cerca el comportamiento de los funcionarios policiales. Todo aquel que esté actuando al margen de la ley recibirá los procedimientos administrativos disciplinarios ante la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales de Honduras (Didadpol), y en los casos que supongan la comisión de un delito, serán remitidos al Ministerio Público", advirtió Melgar. "Vamos a identificar aquellos policías que no estén haciendo de manera correcta su función; vamos con todo para generar a la población una mayor confianza", agregó.

Refuerzo operativo y combate a la criminalidad

Además de las labores de auditoría interna y depuración, el contingente policial llega a la ciudad con la misión de reforzar la seguridad pública y reorientar las operaciones en el sector. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según el jefe policial, se priorizará la identificación de estructuras criminales y de individuos involucrados en actos terroristas que amenazan la tranquilidad local.

Asimismo, la intervención contempla el fortalecimiento logístico de la sede policial de La Ceiba, luego de una evaluación de los recursos humanos y operacionales.