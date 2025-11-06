Instalarán más de 200 cámaras de vigilancia en el edificio del CNE

Tegucigalpa, Honduras

Más de 200 cámaras de vigilancia serán instaladas en los alrededores y dentro del edificio del Consejo Nacional Electoral (CNE), ubicado en el barrio San Felipe de Tegucigalpa.

La medida fue anunciada luego de una inspección de seguridad realizada por autoridades policiales, quienes argumentaron que el aumento de asaltos en las inmediaciones del edificio principal del CNE hace necesario reforzar la vigilancia en la zona.

Actualmente, el Centro Logístico Electoral (CLE), situado en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) en la colonia Miraflores, se encuentra bajo resguardo permanente de la Policía Nacional y de miembros de las Fuerzas Armadas (FF. AA.).