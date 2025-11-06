Instalarán más de 200 cámaras de vigilancia en el edificio del CNE

Más de 200 cámaras de vigilancia serán instaladas en los alrededores y dentro del edificio del Consejo Nacional Electoral (CNE), ubicado en el barrio San Felipe de Tegucigalpa.
La medida fue anunciada luego de una inspección de seguridad realizada por autoridades policiales, quienes argumentaron que el aumento de asaltos en las inmediaciones del edificio principal del CNE hace necesario reforzar la vigilancia en la zona.
Actualmente, el Centro Logístico Electoral (CLE), situado en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) en la colonia Miraflores, se encuentra bajo resguardo permanente de la Policía Nacional y de miembros de las Fuerzas Armadas (FF. AA.).
La presencia policial en ese punto se intensificó tras los conflictos ocurridos hace dos semanas entre los consejeros Cossette López y Marlon Ochoa, a raíz del ingreso de un lote de equipos biométricos presuntamente de forma irregular.
Como parte del plan integral de seguridad, también se ha instalado una torre de observación conectada al Centro de Mando Móvil de la Policía Nacional, una estructura que —según lo anunciado a inicios de año— contará con cuatro torres de videovigilancia destinadas a fortalecer la operatividad y el monitoreo en puntos estratégicos de la capital.