Inician operativos para supervisar uso de vehículos del Estado en Semana Santa

Tegucigalpa, Honduras.

Las acciones se concentran en puntos estratégicos de las principales carreteras del país, especialmente en rutas hacia destinos turísticos de alta afluencia, donde inspectores verifican el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la circulación de automotores del Estado.

Con el inicio del feriado de Semana Santa , el Tribunal Superior de Cuentas ( TSC ) desplegó operativos a nivel nacional para supervisar el uso de vehículos estatales y evitar que sean utilizados con fines personales sin la debida autorización.

El portavoz del TSC, Rodolfo Isaula, informó que los equipos ya se encuentran distribuidos en distintos ejes viales: "Este día se iniciaron los operativos de control en los diferentes ejes carreteros del país, a fin de verificar el uso de emblema y circulación en días y horas inhábiles de vehículos del Estado; los equipos ya están desplazados a nivel nacional".

El funcionario advirtió que quienes no puedan justificar el uso oficial de los vehículos durante el asueto se exponen a sanciones económicas de hasta 50,000 lempiras.

"Quienes incurran en la infracción de no presentar algún documento que les acredite realizar labores oficiales durante la Semana Santa, se exponen a sanciones que van desde los cinco mil hasta los cincuenta mil lempiras", señaló.

El TSC recordó que, conforme a una circular emitida recientemente, todo vehículo estatal que circule en días inhábiles debe portar un permiso oficial firmado por la máxima autoridad de la institución correspondiente, en el que se detalle la actividad a realizar y su duración.

Además, los inspectores verificarán que las unidades cuenten con placas nacionales y el distintivo oficial que las identifica como propiedad del Estado, incluyendo el emblema con franjas azul, blanco y azul, así como el nombre o siglas de la institución.

Isaula reiteró el llamado a los servidores públicos a respetar la normativa vigente: "Hacemos el llamado a abstenerse de circular con fines particulares, ya que la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, las disposiciones generales del presupuesto y demás decretos y acuerdos, prohíben la circulación de vehículos del Estado con fines particulares".