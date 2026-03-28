Perú, rival de Honduras, pierde en debut de su técnico contra campeón africano

París, Francia.

En el debut del brasileño Mano Menezes como seleccionador, Perú cayó 2-0 este sábado ante Senegal, que celebró por todo lo alto Copa de África de 2026 en el estadio de Francia ante 70.000 hinchas, a pesar de la revocación del trofeo y las advertencias jurídicas de Marruecos por conmemorarlo.

En un amistoso disputado en Saint-Denis, en las afueras de París, el delantero del Bayern Múnich, Nicolas Jackson, a pase de Ibrahim Mbaye (PSG), adelantó a 'los Leones de Teranga' en el 41. En el 54, Ismaila Sarr, del Crystal Palace, agrandó el marcador.

El de este sábado fue un partido atípico. Sucede poco después de que, en una inédita decisión, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) retirase el título de campeón a Senegal y se lo diese a Marruecos, debido a las irregularidades de la final del pasado enero, cuando los 'Leones de Teranga' se marcharon momentáneamente del terreno de juego en protesta por un penalti.

Y el encuentro también tuvo la particularidad de ser el primer test para la nueva selección peruana de Menezes, quien el pasado enero tomó las riendas del combinado para enderezar su rumbo tras no lograr clasificarse al Mundial de este junio en Estados Unidos, México y Canadá, a pesar del aumento del cupo de países de la Conmebol.

El antiguo seleccionador de Brasil operó una pequeña revolución dejando fuera a Paolo Guerrero, Christian Cueva, Edison Flores y Luis Advíncula, mientras daba entrada en la convocatoria a Adrián Quiroz (Los Chankas), Matías Zegarra (Melgar) y Juan Pablo Goicochea (Defensor Sporting).