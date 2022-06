Inconstitucionalidad de Ley Marco aún no se aplica en el IHSS

La declaración de inconstitucionalidad de la Ley Marco de Protección Social todavía no se está aplicando en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).Por esa razón, los servicios de atención todavía no han sufrido un impacto negativo.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos, declaró el pasado 5 de abril inconstitucionalidad total, por razón de contenido y forma, el decreto 056-2015 contentivo de la Ley Marco del Sistema de Protección Social.

Se buscó a las autoridades ejecutivas de la institución para abordar el impacto que está sufriendo el instituto debido a esa determinación del Poder Judicial hace dos meses, pero no se obtuvo una respuesta. Sin embargo, una fuente jurídica de la institución informó que todavía no se ha aplicado ese decreto de inconstitucionalidad.

Lo anterior se debe a que no ha sido publicada en La Gaceta y porque iba a ser turnada a una comisión especial en el Congreso Nacional para que emitiera un dictamen final sobre la ley.

Los gremios de la salud y obreros catalogaron como una victoria la declaración de inconstitucionalidad de esa normativa porque aseguran que atentaba contra la salud pública y el sistema unitario de seguridad social.

No obstante, con esa determinación no existe un marco legal para la cobertura para los adolescentes entre 11 y 18 años, hijos de afiliados al IHSS. Esto representa que más de 324 mil menores de edad ya no podrán ser atendidos.

Los niños en el Seguro Social, antes de que existiera la Ley Marco de Protección Social (2015), gozaban del beneficio de protección de salud hasta los 11 años.Pese a esa situación, el IHSS ha seguido brindando atención médica a los hijos de los afiliados.