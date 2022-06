Sin apoyo del Gobierno comienzan a construir escuela

Desde hace cuatro meses, el Gobierno de Honduras se comprometió a construir la escuela Mercedes Calderón y aún no han puesto ni un bloque, por lo que cansados de esperar los padres de familia, maestros y alumnos iniciaron con esfuerzo propio la construcción del centro educativo.

Debido a que la escuela funciona en una propiedad prestada, las autoridades de la escuela decidieron levantarla en el predio donado por la alcaldía.

Hasta el momento han construido una bodega y una galera que funciona como aula, los materiales han sido donados por pobladores del municipio, que saben de la necesidad de que más de cien niños tengan su propio centro educativo.

Víctor Cortés, director de la escuela Mercedes Calderón, manifestó que no han recibido respuesta por parte de las autoridades; sin embargo, mediante la red social de Twitter el ministro Daniel Sponda respondió una de sus publicaciones, donde escribió: “La palabra vale, usted debe resolver los temas legales que he planteado, el Estado no puede invertir en una propiedad que no le pertenece. Resolviendo eso avanzamos”.

El padre Víctor respondió que el terreno es del Estado de Honduras, ya que la alcaldía lo adjudicó para la construcción de la escuela Mercedes Calderón.LA PRENSA intentó comunicarse con el ministro Sponda, pero no dio respuesta.

La escuela Mercedes Calderón ha sido ejemplo a nivel nacional porque durante de la pandemia del covid-19, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad, han permanecido en clases presenciales, por lo que este año aumentó la matrícula.

“Recientemente se realizaron olimpiadas de matemáticas en Santa Cruz de Yojoa y con orgullo dos de nuestros alumnos han obtenido los primeros lugares, lo que es el reflejo del esfuerzo de las maestras, al estar todos los días con sus estudiantes de forma presencial”, explicó el director.

Los alumnos ganadores son Keinor Sánchez, de sexto grado, y Cristy Gómez, de noveno grado.