Cuatro hondureños mueren ahogados en un río de Ohio, Estados Unidos

Cuatro hondureños y un salvadoreño perdieron la vida por inmersión en las caudalosas aguas del río Scioto, en el estado de Ohio, Estados Unidos.
Las víctimas hondureñas serían originarias del municipio de Lepaera, departamento de Lempira. Entre los fallecidos están Marina Suyapa Pineda, Miguel Ángel Guerra, Carmen Idalia Lara Ferrera y José Mario Pineda. De acuerdo con un familiar de las víctimas, que fue entrevistado por el medio HCH, las dos parejas de compatriotas eran esposos.
El suceso se registró la tarde del domingo en Powell, un suburbio ubicado al norte de Columbus, donde las víctimas se habían congregado a orillas del río para pescar.
La tragedia se desencadenó cuando una de las personas decidió ingresar al agua para nadar y comenzó a tener dificultades para mantenerse a flote debido a la fuerza de la corriente. Ante la angustia y el desespero, varios de sus acompañantes se lanzaron al agua de inmediato en un valiente intento por ponerlo a salvo.
"Fue entonces cuando la tragedia comenzó a desarrollarse", declaró en una conferencia de prensa el jefe de la Policía del condado de Delaware, Jeffrey Balzer, según detalló el medio internacional Telemundo. El funcionario explicó que el acto de solidaridad de los familiares terminó convirtiéndose en una trampa mortal, ya que también fueron arrastrados por la fuerte corriente.
Un conductor que transitaba por el sector dio la alerta a las autoridades de rescate tras divisar a dos menores que corrían desesperadamente por una vía cercana pidiendo auxilio para sus familiares.
Tras intensas labores de búsqueda iniciadas la misma tarde del domingo y extendidas hasta este lunes, los cuerpos de rescate lograron recuperar los cadáveres de las cinco víctimas.
Las autoridades policiales de la localidad continúan con los trámites correspondientes mientras se gestionan las coordinaciones con el consulado hondureño para la identificación oficial y los trámites de repatriación de los restos hacia su natal Lepaera.