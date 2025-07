Hondureños con TPS a punto de quedar en limbo migratorio

Tegucigalpa, Honduras

“Aquí estamos en una angustia que no sabemos qué hacer, ya que ni el Gobierno de Honduras supo gestionar o anunciarnos algo, estamos a tres días de que finalice el Estatus de Protección Temporal y no hay respuesta”. Explicó que, debido a los sistemas de verificación, los empleadores ya han comenzado a recibir alertas sobre permisos de trabajo vencidos.

“Las empresas no se van a exponer a multas o a que les cancelen por tener contratada a gente ilegal. Entonces, si no hay un documento oficial que confirme una extensión, los hondureños no podrán seguir trabajando legalmente desde el lunes”, advirtió.

La ley migratoria INA-244 establece que el secretario de Seguridad Nacional debe pronunciarse al menos 60 días antes del vencimiento, extendiendo o cancelando el TPS. Pero al no haber ningún anuncio oficial hasta ahora, todo queda a discreción de la autoridad estadounidense

.“Se espera una prórroga de seis meses, pero nada es seguro. No hizo las suficientes gestiones para garantizar nuestra estabilidad”. Para Flores, el riesgo es doble: por un lado, la vida legal de miles de hondureños pende de un hilo, y por otro, existe la percepción de que Honduras es un país seguro.

“La secretaria Noem aquí en Florida dijo que Honduras está contento por los retornos. ¿Cómo vamos a estar contentos si la gente se está yendo por necesidad? Incluso firmaron el acuerdo como tercer país seguro, lo cual contradice totalmente lo que establece el TPS”, describió

Este jueves, Flores viajará a Washington en un intento de última hora por obtener respuestas directas. “Vamos a viajar porque el viernes es feriado en Estados Unidos. El jueves es el único día hábil para obtener claridad sobre si habrá o no extensión”, dijo.

Además, confirmó que ha sido invitado al Congreso el próximo martes, donde se presentará un nuevo proyecto de ley de reforma migratoria. “Aquí nadie está preparado para quedarse sin TPS. Nos enfrentamos a un limbo legal y laboral. Y lo más triste es que ni siquiera tenemos certeza de si el gobierno de Honduras hizo su parte”.