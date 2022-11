Hondureños brillan en TV de EEUU debatiendo sobre elecciones

Estas elecciones fueron claves no solo para los estadounidenses si no que también para la comunidad hispana. La noche de las elecciones, el 8 de noviembre, los hondureños Maity Interiano, Satcha Prieto, Janelle Rodríguez y Wadi Gaitán estuvieron analizando el acontecer político en los espacios noticiosos de la cadena Univisión.

Gaitán nació en Estados Unidos, de padres hondureños, dice que es un orgullo “participar en este país y también es un orgullo para mí llegar a donde estoy por el sacrificio de mis padres que son hondureños, el sacrificio que han hecho para darme un futuro mejor, para poder ir a la escuela y a la universidad, yo nací en este país y crecí hablando inglés, pero mi mamá y mi papá me inculcaron la importancia de mi idioma, del español, y eso yo ahora lo uso para servir a la comunidad hispana”.

“El hondureño es talentoso, es apasionado, hay hondureños destacados como Teófimo López, el beisbolista Mauricio Dubón, Sirey Morán que ganó Nuestra Belleza Latina, Ana Jurka que está en la cobertura del mundial con Telemundo, Satcha Prieto, Maity Interiano, Janelle Rodríguez, nosotros acá en Estados Unidos representamos al hispano, pero también al hondureño, le enseñamos que el hondureño tiene talento para sobresalir, la pasión para contribuir en la industria, para competir en los niveles más altos, en el deporte, belleza, noticias, el hondureño está acá presente en los Estados Unidos”, expresó.

Janelle Rodríguez, de padre hondureño y madre cubana, también se destacó durante estas elecciones. Contó que sus inicios como periodista fueron en Univisión Los Ángeles, recién egresada de la Universidad de California, luego pasó a formar parte de ESPN.“Cuando niña estuve en el panel de niños de Sábado Gigante”, recordó.

“Siempre he tenido ideales de trabajar en una compañía tan grande como Univisión, pero no me imaginé que sería en política y ha sido un reto bastante grande para mi. Soy hondureña, aunque nací en Estados Unidos es algo muy bonito para representar a la próxima generación de hondureños es Estados Unidos”.